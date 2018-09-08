Бесплатно или за копейки. Куда в Киеве пойти на выходных 8-9 сентября

В столице стартовал велотурнир "Гран При Киева" / УНИАН

В Киеве в субботу и воскресенье, 8-9 сентября, можно хорошо провести время бесплатно или за копейки — получить новые эмоции, знания или навыки.

"Гран При Киева"

На Киевском велотреке 7 числа открылись первые в его истории международные соревнования — "Гран При Киева" — рейтинговый турнир, который внесен в календарь Международного союза велосипедистов.

Участие в турнире подтвердили более 100 украинских и иностранных спортсменов: в столицу приедут велосипедисты из Испании, Грузии, Бельгии, Беларуси, Азербайджана и Южно-Африканской Республики.

Участники будут соревноваться в ряде дисциплин: спринте, кейрине, мэдисоне, омниуме, командной гонке и индивидуальной гонке на время. Соревнования будут проходить 7-9 сентября с 10:00 до 18:00.

Место проведения: ул. Вячеслава Липинского, 15.

"Fun Up"

В субботу с 19:30 до 22:00 на улице Крещатик (от пересечения улиц Крещатик и Архитектора Городецкого до пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого ) анонсировано проведение спортивно-развлекательного мероприятия "Fun Up". В частности, запланирована зарядка, танцы и еще много развлечений.

Выставка братьев Кличко

В Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" можно бесплатно посетить выставку-музей достижений братьев Кличко. Легендарные боксеры презентовали музею свои эксклюзивные трофеи, которые может увидеть каждый посетитель.

Особенностью выставки является мультимедийное шоу. Для того, чтобы ознакомиться с экспонатами, нужно на сайте заполнить заявку на экскурсию, что займет всего несколько минут.

Адрес музея: ул. Большая Васильковская, 55.

В Киеве можно бесплатно посетить музей братьев Кличко / Скриншот с klitschkomuseum.com

Музей драгоценностей

Недорого можно сходить в Музей исторических драгоценностей (филиал Национального музея истории Украины), который называют золотой сокровищницей нашей страны. Большую часть собраний музея составляют материалы археологических исследований.

Большой раздел экспозиции посвящен эпохе средневековья, с IV по XIV век в степной зоне украинской земли многие племена и народы сменяли друг друга. В витринах музея можно увидеть украшения, свойственные тюркоязычным народам — гуннам, аварам, печенегам, половцам и монголо-татарам.

Также в музее представлены изделия восточнославянских ювелиров VI-VIII веков, мастеров Киевской Руси ІХ-ХІІІ веков и уникальная коллекция еврейского культового серебра начала XVIII — 20-х годов XX века.

Музей работает с 10:00 до 16:45, общий билет для его осмотра стоит 30 гривен, льготный общий — 20 (для школьников, студентов и пенсионеров), семейный билет для общего осмотра музея (по нему могут пройти до четырех человек) — 60. Билет для осмотра экспозиции одного этажа стоит 10 гривен.

Адрес музея: ул. Лаврская, 9, корпус 12 (находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника).

В Киеве недорого можно посетить Музей исторических драгоценностей / Скриншот с miku.org.ua

Музей игрушки

За копейки можно сходить в Государственный музей игрушки, в котором собраны 15 тысяч экспонатов. Коллекция наглядно показывает историю украинского игрушечного производства. В фондах музея хранятся уникальные авторские работы и красочная коллекция украинских народных игрушек.

Жемчужинами музея, в частности, считаются кукла XIX века и пупс-африканец семьи академика Александра Богомольца, действующая модель парового двигателя, трансформер "От коня к трактору" (40-е годы ХХ века) и пионерская железная дорога (1954 год).

Входной билет для взрослых стоит 20 гривен, для детей, пенсионеров и студентов дневной формы обучения — 10. Бесплатно попасть в музей могут дети до пяти лет, сироты, инвалиды I-II группы, ветераны войны и многодетные семьи.

Адрес музея: Кловский спуск, 8.

Напомним, 24 августа — в День независимости Украины, в Киеве на Крещатике прошел военный парад, в Сети по-разному прокомментировали мероприятие. В частности, волонтер Роман Доник писал, что средства противовоздушной обороны и авиация на параде — "это не просто круто, это еще ряд крепких зубов, показанных нашим мышебратьям".