Пыталась сжечь, а потом застрелила: в прокуратуре раскрыли детали убийства экс-депутата Жука

7 сентября 2018, 18:34

У супругов нередко возникали конфликты, Анатолий Жук часто применял насилие по отношению к своей жене.

Анатолий Жук
Место убийства Анатолия Жука / sumy.gp.gov.ua

Причиной убийства бывшего депутата горсовета Сум Анатолия Жука стали неприязненные отношения, которые сложились у покойного с женой Анной.

Как говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Сумской области, у супругов нередко возникали конфликты, Анатолий Жук часто применял насилие по отношению к своей жене. При этом женщина продолжала терпеть издевательства супруга и не обращалась в правоохранительные органы, потому что боялась его и, того, что он может отнять у нее ребенка. Нередко свидетелями таких ситуаций становились абсолютно незнакомые люди. Именно такие унижения привели к решению лишить его жизни.

Кроме того, в соответствии с собранными следователями доказательствам, жене убитого депутата горсовета Анатолия Жука Анне Жук объявлено о подозрении.

В прокуратуре рассказали, что 2 августа жена чиновника, отправив на такси дочь к бабушке, дождалась пока муж уснет и подожгла дом.

Сама якобы отлучилась в город. Проснувшись, мужчина увидел пожар, позвонил им и вернул домой. Затем он вместе с водителем потушил пожар. Жук лег отдыхать, водитель поехал просить помощи вывести мусор, оставленный после пожара, а женщина решила довести дело до конца и застрелила мужа из его же пистолета.

"Согласно выводам экспертиз на руке, верхней части джинсов и блузке женщины, в которые она, согласно собранных доказательств была одета в момент совершения преступления, обнаружены следы продуктов выстрела. Причиной пожара в комнате был поджог", - подчеркнули в прокуратуре.

При этом 7 сентября 31-летней женщине сообщено о подозрении в умышленном убийстве, умышленном повреждении имущества путем поджога и незаконном обращению с оружием.

В связи с тем, что Анна Жук находится за пределами Украины, а именно в России, о чем имеются сообщения Интерпола, подозрение было вручено его родным.

Напомним, 2 августа поступило сообщение, что в Сумах обнаружен мертвым экс-депутат, чиновник городского совета Анатолий Жук. Тело погибшего обнаружили у него дома, рядом с трупом лежал пистолет.

Ранее сообщалось, что в Сумах пропали вдова и дочь председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука.

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убийство Сумы
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