Ливни, грозы, сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде в ряде областей Украины

В Украине 8 сентября в ряде областей будет непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 8 сентября, в центральных, южных и Донецкой областях нашей страны местами будут сильные дожди и грозы.

В ряде регионов в некоторых места прогнозируется сильный ветер, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"… в Приазовье и восточной части местами — порывы ветра 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.

В Украине 8 сентября в ряде областей будет непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.