Ливни, грозы, сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде в ряде областей Украины

В субботу в Приазовье местами скорость ветра может составить 20 м/с, предупредили в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 8 сентября, в центральных, южных и Донецкой областях нашей страны местами будут сильные дожди и грозы.
В ряде регионов в некоторых места прогнозируется сильный ветер, говорится на сайте Укргидрометцентра.
"… в Приазовье и восточной части местами — порывы ветра 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.