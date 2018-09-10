"Уберут как лишнего свидетеля": эксперт спрогнозировал судьбу нового главаря "ДНР"

Денис Пушилин / Reuters

У нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина начинается самая яркая, но последняя часть его жизни, а его деятельность будет зависеть от событий, которые произойдут за пределами Донбасса.

"Его главная задача — представлять боевиков "ДНР" в Минске, где Россия затеяла пересмотр ранее достигнутых соглашений. Независимо от того, как пойдет "обнуленный" Москвой процесс в Минске, через какое-то время после президентских выборов в Украине "МММщика" уберут как лишнего и слишком много знающего свидетеля", — сделал прогноз "Фактам" политический эксперт.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".