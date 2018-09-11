Боль и страшные судороги: на Киевщине ребенок лежит в больнице при смерти из-за опасной инфекции

11 сентября 2018, 11:06

В прошлом году от столбняка провакцинировалась лишь половина тех, кому положено.

В Киевской области у ребенка диагностировали столбняк / Скриншот/видео 1+1

В Киевской области 11-летний мальчик попал в больницу со столбняком после того, как проколол ногу ржавым гвоздем, теперь врачи борются за его жизнь.

Лечащий врач рассказал, что вначале у пациента были серьезные проблемы с сердцем и было опасение, что его сердце просто остановится. При этом на сегодня медики могут лишь слушать сердечный ритм ребенка и следить за показателями на мониторах.

Отмечается, что из-за опасной болезни тело 11-летнего мальчика время от времени пробивают судороги даже несмотря на то, что мускулатуру фактически выключили сильными лекарствами для того, чтобы обеспечить ему комфортный сон.

По словам и.о. главврача Киевской областной детской больницы Самвела Багдасарова, на сегодня жизнь мальчика обеспечивает аппарат искусственной вентиляции легких, а единственный способ спасти ребенка - дать время организму побороть нейротоксин.

По его словам, начинается напряжение, спазмы всей мускулатуры тела и выгибание тела, нарушение дыхания, при этом человек может умереть либо от паралича дыхания, либо от паралича сердца.

По данным Минздрава, в прошлом году от столбняка провакцинировалась лишь половина тех, кому положено, за семь месяцев этого года - чуть больше 30%, сообщает ТСН.

Как сообщил заведующий амбулаторией общей практики семейной медицины Михаил Сергиенко, ребенок непривитый, так как его семья является верующими.

"Медицина не виновата, если они отказ писали о том, чтобы не делать прививки детей. Это же они на себя определенное обязательство взяли", - говорит председатель сельского совета Иван Овсиенко.

Как говорится в материале, одним из первых признаков столбняка у невакцинированных людей являются судороги, которые быстро охватывают все тело.

Возбудитель заболевания - бактерия, которая есть вокруг и даже в кишечнике человека. Смертельной становится лишь при благоприятных условиях, то есть когда в организме нет антител. Их обеспечивает вакцинация. По календарю прививки проводят в 2, 4, 6 и 18 месяцев, 6 и 16 лет, а затем каждые 10 лет. Если же его нет, необходимо срочно вводить сыворотку. Она есть лишь в больших медицинских центрах.

Напомним, ранее в Минздраве назвали число детских смертей после прививок.

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ребенок Киевщина болезнь
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