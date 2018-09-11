Минстець обвинил "Миротворец" в публикации фейка

В Министерстве информационной политики Украины, комментируя публикацию "Миротворцем" фото "грамоты", якобы выданной ведомством сайту, заявили, что не выражали проекту никаких благодарностей.

"Тот скан, который фигурирует в вашем материале (материале издания "Страна.ua". - Прим.), это фейк. Видно это невооруженным взглядом", - сообщил руководитель аппарата министра информационной политики Артем Биденко в комментарии "Страна.ua".

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Издание отмечает, что о получении "грамоты" сообщалось на странице "Миротворца" в Facebook. Благодарственную бумагу проекту якобы вручили "за настойчивую работу в интересах свободы слова и мысли".

Ранее в Службе безопасности Украины назвали "очередным фейком" информацию ФСБ России о сотрудничестве украинской спецслужбы с "Исламским государством" (ИГ).