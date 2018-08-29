Актер из "Брата-2" угодил в базу данных "Миротворца"

Дмитрий Орлов / 24СМИ

Актер из России Дмитрий Орлов, прославившийся после ролей в фильмах "Брат-2" и "Первые после Бога", был внесен в базу данных "Чистилище" проекта "Миротворец".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Незаконная гастрольная деятельность на на территории аннексированного Крыма", — именно с такой формулировкой актера добавили в базу данных.

Также сообщается, что Орлов сыграл в одном из театров Крыма в спектакле "Очаровательные рогоносцы".

/ "Миротворец"

Напомним, ранее в базу миротворца внесли легендарного советского композитора и легендарного британского музыканта.