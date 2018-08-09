В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора

Александра Пахмутова

Овеянная легендами советский/российский композитор Александра Пахмутова (автор шлягеров «Как молоды мы были», «Надежда – мой компас земной», «Беловежская пуща») угодила в базу «Чистилище» проекта «Миротворец».

Как сообщают авторы проекта, Пахмутова в открытой форме оправдывала российскую агрессию против Украины. Композитор, встречаясь с российским президентом Путины, заявила, что является его болельщицей и произнесла: «Спасибо за Крым!», поддержав таким образом аннексию полуострова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в базу «Миротворца» угодили российские певица Анна Семенович и актер Константин Хабенский.