Экс-лидера легендарных Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу данных "Миротворца"

Роджер Уотерс / Instagram Роджер Уотерс

Легендарный музыкант, бывший бас-гитарист и лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в понедельник, 27 августа, был внесен в базу данных проекта "Миротворец" после своих скандальных высказываний российской прессе.

Персональная карточка Уотерса была опубликована в разделе "Чистилище". Музыканта внесли в базу "Миротворца" из-за "антиукраинской пропаганды, покушения на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией".

Напомним, что в интервью, данном российским журналистам издания "Известия", Уотерс (в канун концертов в Москве и Санкт-Петербурге в рамках собственного мирового турне Us + Them), в частности, заявил, что Революцию Достоинства прямо организовали США, а Россия "имеет все права на Севастополь".