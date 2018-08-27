"Майдан организовали США" и "Севастополь - российский". Экс-лидер легендарных Pink Floyd дал интервью росСМИ

Роджер Уотерс / Reuters

Роджер Уотерс, легендарный рок-музыкант, бывший бас-гитарист и фронтмен британской группы Pink Floyd, заявил о том, что Революция Достоинства была организована США, а Россия имеет все права на Севастополь.

Такое мнение Уотерс высказал в интервью российскому изданию "Известия"."По поводу Украины. Виктория Нуланд (официальный представитель Госдепа США в 2011-2013 годах − "Главред") во всем виновата. Она все это (Революцию Достоинства – "Главред") организовала, и теперь страна там разделена на две части. Я не знаю, как Украина выйдет из всей этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно. Однако у американцев это хорошо получается, и люди им верят, потому они контролируют прессу и могут выкручивать ситуацию так, как им выгодно", − сказал музыкант.

Кроме того, Уотерс однозначно высказался по поводу "прав" России на Севастополь. "Знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия"", − подытожил музыкант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Уотерс публично расхвалил действия президента РФ Владимира Путина.