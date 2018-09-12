В России Верховный суд не изменил строгий приговор Сущенко, Украина недовольна

Решение российского суда было политическим, отметили в украинском МИДе.
В Российской Федерации Верховный суд в полном объеме отклонил апелляцию адвокатов украинского журналиста Романа Сущенко на вердикт Московского горсуда.
Верховный суд признал законны приговор к 12 годам заключения (в колонии строгого режима), сообщил корреспондент УНИАН.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter написала, что ведомство считает решение незаконным, политическим и выражает протест России.
Сам журналист подчеркнул, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в частности, обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.
Напомним, Роман Сущенко — парижский корреспондент агентства "Укринформ". Его задержили в начале октября 2016 года в столице России Москве, куда он прибыл по личным делам, обвинили в шпионаже и арестовали.