В России Верховный суд не изменил строгий приговор Сущенко, Украина недовольна

Верховный суд России признал законным приговор Московского горсуда Роману Сущенко / YouTube

В Российской Федерации Верховный суд в полном объеме отклонил апелляцию адвокатов украинского журналиста Романа Сущенко на вердикт Московского горсуда.

Верховный суд признал законны приговор к 12 годам заключения (в колонии строгого режима), сообщил корреспондент УНИАН.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter написала, что ведомство считает решение незаконным, политическим и выражает протест России.

Верховный суд России признал законным приговор Московского горсуда Роману Сущенко / Скриншот с twitter.com/Mariana_Betsa

Сам журналист подчеркнул, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в частности, обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Роман Сущенко — парижский корреспондент агентства "Укринформ". Его задержили в начале октября 2016 года в столице России Москве, куда он прибыл по личным делам, обвинили в шпионаже и арестовали.