Ждем +10 градусов: какой будет погода в Украине в начале следующей недели

14 сентября 2018, 18:51

А вот зонты украинцам в эти несколько дней не понадобятся.

Осень
Какой будет погода в Украине / liveinternet.ru

Похолодание, которое украинцам обещали еще с выходных, в начале следующей недели только усилится. Ночью вообще будет всего порядка +10 градусов.

"Постепенное снижение температуры воздуха начнется с 15 сентября, с западных областей", – предупредила синоптик Наталья Диденко. И ее данные подтверждаются прогнозом от Гидрометцентра.

Погода в Украине 17 сентября

Понедельник в Украине выдастся теплым и ясным. Осадки не ожидаются. Однако температура снизится во всех регионах, причем существенно:

  • на западе – днем +19-21 градуса, теплее в Ужгороде – до +23 градусов, ночью +8-11 градусов;
  • на севере – днем +19-21 градус, ночью +8-10 градусов;
  • в центральных регионах – днем +19-22 градуса, ночью +10-12 градусов;
  • на юге – днем +22 +24 градуса, ночью +13 +15 градусов;
  • на востоке – днем +21-23 градуса, ночью +13-15 градусов.

Читайте такжеГроза, снижение температуры. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходныхПогода в Киеве 17 сентября будет облачной, но без осадков. Температура воздуха составит +19-21 градус, ночью +10-12 градусов.

По народным приметам, 17 сентября – в день памяти иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" – следили за воронами: если птицы садятся головами в разные стороны – то будет день безветренным, а вот если в одну и как можно ближе к стволу дерева – то ждали ветра.

Погода в Украине 17 сентября: карта

Погода в Украине 18 сентября

Вторник в Украине выдастся облачным, зато немного потеплеет. Впрочем, не везде:

  • на западе – днем +22-24 градуса, теплее на Закарпатье – до +26 градусов, ночью +9-11 градусов;
  • на севере – днем +21-23 градуса, ночью +10-12 градусов;
  • в центре – днем +21-23 градуса, ночью +9-11 градусов;
  • на юге – днем +21-23 градуса, ночью +11-13 градусов;
  • на востоке – днем +20-22 градуса, ночью +7-9 градусов.

Погода в Киеве 18 сентября будет ясной и без дождей. Дневную температуру обещают на уровне +21-23 градуса, а ночную +11-13 градусов.

По народным приметам, 18 сентября – в день память преподобного Афанасия Брестского – гадали на погоду по рябине: если ягода в лесу уродилась – то осень выдастся дождливой, а нет – так сухой. Если рано пожелтели листья на рябине, тогда и осень будет ранняя, и зима (последняя – еще и холодной).

Погода в Украине 18 сентября: карта

Погода в Украине 19 сентября

Среда также будет солнечной и ясной, осадков по-прежнему не обещают. Температура будет потеплее:

  • на западе – днем +24-26 градусов, ночью +10-12 градусов;
  • на севере – днем +21-23 градуса, ночью +10-12 градусов;
  • в центре – днем +21-23 градуса, ночью +10-12 градусов;
  • на юге – днем +23-25 градусов, ночью +11-13 градусов;
  • на востоке – днем +21-23 градуса, ночью +11-13 градусов.

Погода в Киеве 19 сентября будет облачной, но без осадков. Температура тоже не слишком изменится: днем +21-23 градуса, а ночью +11-13 градусов.

По народным приметам, 19 сентября – в день памяти архистратига Михаила – начинали гадать, какой будет предстоящая зима. С этого дня по утрам начинались Михайловские заморозки, а наши предки начинали следить за осиновыми листьями: если те ложатся на землю лицом вверх — ждали суровой зимы, если изнанкой – то теплой, а если и так, и так — то будет зима умеренной.

Погода в Украине 19 сентября: карта

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью. 

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр
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