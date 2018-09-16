В Черновцах джип патрульной полиции насмерть сбил пешехода, копы скрылись с места ДТП - СМИ

16 сентября 2018, 11:14

За рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции.

  • ДТП в Черновцах @policebukovyna
  • ДТП в Черновцах @policebukovyna
  • ДТП в Черновцах ТСН
  • ДТП в Черновцах ТСН
  • ДТП в Черновцах ТСН
  • ДТП в Черновцах Фейсбук О.Пелепюка
  • ДТП в Черновцах Фейсбук О.Пелепюка
  • ДТП в Черновцах Фейсбук О.Пелепюка

В ночь на воскресенье, 16 сентября, в Черновцах патрульный автомобиль полиции сбил молодого парня на пешеходном переходе, от полученных травм потерпевший скончался.

Как передает ТСН со ссылкой на очевидцев, молодой парень переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил внедорожник патрульной полиции. 

Свидетели также утверждают, что водитель и его напарник скрылись с места происшествия, бросив искореженный автомобиль.

Как говорится в сообщении ГУ НП в Черновицкой области в Facebook, ДТП произошло около 2 часов на улице Русской.

"Установлено, что за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции. На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской. Двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета, полицейский допустил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия", - рассказали в полиции.

По данным заместителя прокурора Черновицкой области Олега Пелепюка, по предварительным результатам, патрульные не находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Патрульные полицейские с места происшествия сразу доставлены для судебно-медицинского освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения с участием прокурора. По предварительным результатам такого состояния не обнаружено, все тесты отрицательные. По предварительным результатам, столкновение произошло до пешеходного перехода, что подтверждается россыпью обломков. Автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства изъяты", - добавил он в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе коп на служебном авто насмерть сбил пешехода.

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ДТП погибший Черновцы Наполиция
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