В прокуратуре Крыма рассказали о количестве идентифицированных пособников оккупанта

Пособники оккупантов активно помогали России захватить и контролировать Крым / Reuters

В Национальной полиции и прокуратуре установили личности более девятисот пособников оккупантов из так называемой "самообороны Крыма", террористической организации, члены которые принимали активное участие в аннексии полуострова в марте 2014 года.

"Мы использовали целый комплекс следственных, оперативных действий. Проводили мониторинг СМИ, распознавали участников "самообороны" на фотографиях, видео, а также опрашивали очевидцев событий 2014 года в Крыму. Так удалось получить полные анкетные данные с фотографиями 900 участников этого незаконного вооруженного формирования, всего их было примерно 2000", - заявил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный, сообщает "Крым.Реалии".

Подозрение предъявлено уже 64 пособникам, напомнил прокурор.

Кроме того, в настоящее время собираются доказательства причастности боевиков "самообороны" к захвату предприятий, нападениям и похищениям проукраински настроенных крымчан и другим преступлениям.

Читайте такжеЖурналист назвал причину антиукраинских настроений в Крыму в 2014 годуПоночевный отметил, что доступа к участникам "самообороны Крыма" у украинских правоохранителей нет и поэтому подозреваемые будут объявлены в международный розыск по линии Интерпола и национальных полиций других государств. Затем они будут доставлены в Украину.

"В статье 260-1 много квалификационных признаков, поэтому наказание будет варьироваться от лишения свободы до менее строгих", - добавил прокурор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что западные СМИ рассказали о спецоперации военных и спецслужб РФ во время аннексии Крыма.