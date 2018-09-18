"Террористический сосед уберется с Донбасса и Крыма": украинский генерал оценил стройку военной базы на Азове

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Строительство, организация и обустройство украинскими властями специальной военно-морской базы близ акватории Азовского моря заставит РФ "пойти на уступки".

Соответствующее мнение в интервью порталу "Обозреватель" заявил генерал-лейтенант и ветеран украинской внешней разведки Василий Богдан. Как считает он, Украине вполне по силам создать в азовской акватории военно-морскую инфраструктуру, необходимую для того, чтобы усадить Россию за стол переговоров.

Кроме того, Богдан полагает, что создание военно-морской базы также повлияет на выполнение Минских договоренностей и решение других проблем, включая вопрос аннексии полуострова Крым.

"Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьезным оппонентом России в Азовском море, и приведет к тому, что наш агрессивный, террористический сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров, и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют. Главное - убраться с Донбасса и Крыма", - считает генерал-лейтенант.

Напомним, ранее сообщалось ранее озвученные в Украине планы по строительству базы в акватории Азовского море вызвали крайне агрессивную отповедь и реакцию российских властей с политиками.