В Украине запустили сверхзвуковую ракету Оскол с бомбардировщика Су-24М: опубликовано видео

Запуск ракет происходил с бомбардировщика Су-24М / Фото: Укроборонпром

Вооруженные силы Украины успешно провели испытания неуправляемых реактивных снарядов РС-80 Оскол, которые могут поражать бронетехнику и имеют сверхзвуковую скорость полета.

"Во время испытаний в присутствии заказчика было подтверждено соответствие РС-80 тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с боевых самолетов", - сообщили в Укроборонпроме.

Отмечается, что очередной этап государственных испытаний прошел с применением фронтового бомбардировщика Су-24М. Реактивные снаряды Оскол имеют калибр 80-мм, сверхзвуковую скорость полета и предназначен для уничтожения живой силы и укреплений противника, бронетехники и других целей.

Ракетами будут вооружать вертолеты, самолеты и наземные платформы. Испытания были проведены успешно на всех носителях.

Напомним, ранее на военном полигоне прошли полевые испытания новейшего украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар".