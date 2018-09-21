Скандальный наместник Киево-Печерской лавры угодил в базу "Миротворца"

Митрополит Павел попал в базу "Миротворца" / УНИАН

"Миротворец" внес в "Чистилище" наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Петр Лебедь).

Митрополит пополнил базу организации в четверг, 20 сентября, говорится на ее сайте.

В "Миротворце" назвали наместника Киево-Печерской лавры антиукраинским пропагандистом.

"Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ (Русская православная церковь — Ред.)", — обвинили митрополита в организации.

Митрополит Павел попал в базу "Миротворца" / Скриншот с myrotvorets.center/criminal

Ранее стало известно, что митрополит Павел в споре с активистами-радикалами из организации С14 "отличился" скандальными заявлениями: "на Донбассе воюет неизвестно кто неизвестно с кем; ваши бандеровцы убивали украинцев в 1940-х; во Львове 90% людей имеют польские паспорта".