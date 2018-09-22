Венгрия не стала переименовывать своего "министра по Закарпатью"

22 сентября 2018, 21:59

Заместитель министра иностранных дел Украины констатировал полное нежелание Венгрии сотрудничать.

Боднар отметил, что Венгрия продолжает нагло вмешиваться во внутренние дела Украины
Боднар отметил, что Венгрия продолжает нагло вмешиваться во внутренние дела Украины / Фото: Сегодня

Правительство Венгрии проигнорировало необходимость выполнениея договоренности об изменении названия должности "уполномоченного министра по Закарпатью"; вопрос приобрел новый оттенок остроты на фоне недавнего скандала с выдачей венгерских паспортов в Берегово.

"Договоренности, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора (31 августа об изменении названия "уполномоченного по Закарпатью") не выполняются. И теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться", - пояснил замминистра иностранных дел Василь Боднар, сообщает "Укринформ".

Читайте также"Нарушители Конституции": владельцы венгерских паспортов с Закарпатья попали в базу "Миротворца"Заместитель министра констатировал полное нежелание Венгрии сотрудничать и отметил, что она нагло вмешивается во внутренние дела Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области. "Министру" могут запретить въезд в Украину.

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