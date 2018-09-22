Венгрия не стала переименовывать своего "министра по Закарпатью"

Боднар отметил, что Венгрия продолжает нагло вмешиваться во внутренние дела Украины / Фото: Сегодня

Правительство Венгрии проигнорировало необходимость выполнениея договоренности об изменении названия должности "уполномоченного министра по Закарпатью"; вопрос приобрел новый оттенок остроты на фоне недавнего скандала с выдачей венгерских паспортов в Берегово.

"Договоренности, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора (31 августа об изменении названия "уполномоченного по Закарпатью") не выполняются. И теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться", - пояснил замминистра иностранных дел Василь Боднар, сообщает "Укринформ".

Читайте также"Нарушители Конституции": владельцы венгерских паспортов с Закарпатья попали в базу "Миротворца"Заместитель министра констатировал полное нежелание Венгрии сотрудничать и отметил, что она нагло вмешивается во внутренние дела Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области. "Министру" могут запретить въезд в Украину.