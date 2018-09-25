Пуля в теле: врач рассказал о состоянии раненого активиста Михайлика

Состояние Олега Михайлика тяжелое, но стабильное, сообщил главврач одесской Клинической больницы №1 / УНИАН

Главврач Клинической больницы №1 Одессы Евгений Григорьев сообщил, что раненый одесский активист Олег Михайлик находится в реанимационном отделении, его состояние тяжелое, но стабильное.

Пулю, которая находится в теле, планируют извлечь позже, поскольку сейчас у пострадавшего возникло воспаление легких и оперативное вмешательство может только навредить, приводит слова врача "Громадське".

"Удаление инородного тела происходит после того, как у больного будет стабильное состояние, и делается это, как правило, в плановом порядке через два-три месяца", — отметил собеседник.

По его словам, мужчина получил достаточно серьезную травму, находился в состоянии клинической смерти. "Он в сознании, ест, общается с родными…", — добавил Григорьев.

Напомним, в Одессе вечером 22 сентября неизвестные расстреляли Олега Михайлика, активист был тяжело ранен, его срочно прооперировали. В полиции сообщили, что мужчина получил ранения плеча и грудной клетки.