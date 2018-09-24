В Михайлика стреляли, потому что он хотел стать мэром Одессы - друг активиста

Олег Михайлик мог пострадать из-за высказанного намерения идти в мэры / Думская

Друзья и соратники подстреленного неизвестными в Одессе активиста Олега Михайлика считают, что причиной нападение стало неоднократно высказанное пострадавшим желание стать мэром Одессы. При этом, как утверждают друзья Михайлика, шансы у него были - и немалые.

Выстрелы в Михайлика стали 14-м нападением на активистов в Одессе с начала 2018 года. Ни в одном случае не были достоверно установлены даже исполнители, не говоря уже о заказчиках. Сейчас в отношении покушения на Михайлика полиция Одессы разрабатывает пять версий.

"Первая версия связана с его общественной деятельностью, вторая – с проблематикой по "Золотому берегу" (афера с недостроем жилого комплекса, где Михайлик защищал интересы обманутых вкладчиков), третья – связанная с проблематикой по авторынку "Успех" (активист успешно "воевал" с его новыми владельцами), четвертая версия – личностные отношения, и пятая версия – покушение совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений", – рассказал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Впрочем, у абсолютно не верящих в полицию друзей и соратников активиста есть своя версия произошедшего.

Читайте такжеБарабан револьвера и клиническая смерть: стали известны подробности покушения на активиста в Одессе"Возможно, именно Олег стал мишенью, потому что он единственный из одесских политических деятелей и активистов сказал, что готов идти на выборы. Он был готов стать мэром и взять на себя ответственность за этот город",– отметил активист Игорь Бычков.Напомним, в Одессе снова произошло покушение на очередного активиста - вечером 22 сентября неизвестными у своего дома расстрелян активист Олег Михайлик. Он получил несколько тяжелых ранений, но выжил. Михайлик возглавляет городскую организацию политической партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней администрации города.