Карать огнем. На Донбассе в ответ на акцию протеста россияне взорвали продуктовый магазин

Боевик с гранатой / Facebook. Gennadiy Dubovoy

Сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны установили, что российские военнослужащие осуществили подрыв продовольственного магазина во временно оккупированных районах Донбассе.

Такую информацию на брифинге озвучил спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк, сообщает портал "Українськi Новини".

"В ответ на акцию активистов одного из населенных пунктов (на Донбассе) против показушного минирования окраин их населенного пункта российские саперы подорвали местный продуктовый магазин. В результате взрыва тяжело ранено 1 гражданское лицо, еще 4 была предоставлена медицинская помощь на месте происшествия", − сказал он.

По мнению Гуцуляка, командование российских военнослужащих попытается переложить ответственность за инцидент на ВСУ.

Напомним, ранее разведчики сообщили о том, что боевики террористической группировки "ДНР" утопили танк.