В ВМС рассказали о провокации российского катера в Азовском море, опубликовано видео

В Азовском море российский катер устроил провокацию, но ее пресекли, сообщили в ВМС / Скриншот видео с facebook.com/navy.mil.gov.ua

В Азовском море российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями — спасательным судном "Донбасс" и морским буксиром "Корец".

Малые бронированные артиллерийские катера "Лубны" и "Кременчуг" пресекли провокацию россиян, сообщила пресс-служба Военно-Морских Сил армии Украины в Facebook.

"Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей… катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец", — отмечается в сообщении.

Видео, на котором запечатлена провокация российского пограничного катера

Ранее Петр Порошенко сообщил, что "Донбасс" и "Корец" ВМС перебазировались из Одессы в Азовское море в рамках создания новой военно-морской базы украинского флота в этой акватории.