Глава УПЦ Онуфрий попал на "Миротворец"

Глава УПЦ митрополит Онуфрий / УНИАН

Главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия внесли в базу данных сайта "Миротворец".

"Агент влияния Русской православной церкви (РПЦ) в Украине. Противник создания независимой поместной церкви в Украине", - говорится в сообщении на сайте проекта.

"Из-за своего категорического отказа поддержать автокефалию в Украине" в базе также оказались архиепископы Новокаховский и Геничевский, Львовский и Галицкий, Криворожский и Никопольский, Каменецк-Подольский и Городоцкий, а также главы Хустской и Виноградовской епархий и Донецкой епархии.

Напомним, несколько дней назад в базу "Миротворца" внесли настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.