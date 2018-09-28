"Похолодание, дожди": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на последние выходные сентября

На выходных в Киеве похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в последние выходные сентября, 29-30 числа, днем температура воздуха не превысит +15 градусов (28-го ожидалось +20).

В столице в субботу днем и ночью будут слабые дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в воскресенье ночью ожидается +3… +5, днем — переменная облачность, а воздух прогреется до +13… +15 градусов.

На выходных в Киеве похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.