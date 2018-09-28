"Похолодание, дожди": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на последние выходные сентября

В столице в воскресенье ночью будет +5 градусов, предупредили в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в последние выходные сентября, 29-30 числа, днем температура воздуха не превысит +15 градусов (28-го ожидалось +20).
В столице в субботу днем и ночью будут слабые дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, в воскресенье ночью ожидается +3… +5, днем — переменная облачность, а воздух прогреется до +13… +15 градусов.
Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.