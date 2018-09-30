В "Укрзализныце" назвали средний возраст локомотивов

"Укрзализныця" / kremenchug.ua

Средний возраст грузовых электровозов "Укрзализныци" ("УЗ") составляет 40 лет, из них 31 электровоз младше 8 лет, 857 - старше 30.

Как пишет ЦТС средний возраст грузовых тепловозов составляет 31 год, при этом на балансе компании нет ни одной машины, которая была бы произведена в последние 8 лет. 297 грузовых тепловозов "УЗ" старше 30 лет.

Средний возраст пассажирских электровозов - 40 лет. Среди них нет ни одного локомотива, младше 8 лет. Возраст 331 из них превышает 30 лет.

Что касается пассажирских тепловозов, то средний возраст машин - 28 лет.

Предполагается, что в 2019 году будет списано около 100 локомотивов.

Ранее финансовый директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев заявил, что для решения всех проблем компании нужно не менее 20 лет и 1 трлн грн.