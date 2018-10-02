В Украине не менее 13,5 тысяч мест, где можно заразиться сибирской язвой - Минздрав

Сейчас вспышка болезни зафиксирована в Одессе / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины с тревогой констатируют, что в стране существует не менее 13,5 тысячи мест, в которых существует риск подхватить сибирскую язву; в основном эти места - бывшие скотомогильники в сельской местности.

Он отметил, что главный фактор передачи сибирской язвы – это зараженное мясо. поэтому призвал не покупать мясо в непроверенных местах.

Хочу подчеркнуть, что в Украине есть около 13,5 тысяч мест, в которых потенциально можно заразиться "сибирской язвой", и периодически, время от времени, у нас регистрируются единичные случаи заболевания,– заявил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Курпита отметил, что болезнь передает от животного к человеку, а не от человека к человеку.

"Поскольку многие деревни использовали скотомогильники, то фактически мы можем говорить, что все сельские районы находятся в определенных рисках относительно появления "сибирской язвы", – отметил директор Центра общественного здоровья.

Согласно приведенным данным Минздрава, случаи заболевания сибирской язвой регистрировались в 2003 году в Харьковской области, в 2004 – в Черновицкой, в 2008 – в Николаевской, в 2012 году – в Черкасской области, а теперь возникли в Одесской области, и пока что не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

Напомним, ранее стало известно, что пятеро жителей села Меняйловка Саратского района Одесской области срочно госпитализированы в инфекционное отделение местной ЦРБ с диагнозом "сибирская язва". Медики уверяют, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии.