В Одесской области разбушевалась сибирская язва

Сибирская язва поразила уже пять человек / ura.ru

Пятеро жителей села Меняйловка Саратского района Одесской области срочно госпитализированы в инфекционное отделение местной ЦРБ с диагнозом "сибирская язва". Медики уверяют, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Сибирская язва - особо опасная болезнь сельскохозяйственных и диких животных и человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно–геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, а протекает в кожной или септической форме (у животных встречаются кишечная и лёгочная формы).

Сейчас на всей территории района, где зафиксирован ряд случаев язвы, проводятся противоинфекционные и эпидемиологические мероприятия.

Областное полицейское управление сообщило о том, что источником заражения стала коровья туша - ее разделывали пять человек. Все они заразились и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

"С целью локализации заболевания и предотвращения его распространения на другие территории на подъездах к селу Меняйловка Саратского района уже работают 6 карантинных постов из числа сотрудников полиции, спасателей и представителей Национальной гвардии Украины. Они контролируют соблюдение местными жителями запрета на ввоз и вывоз домашнего скота, а также продукции животного происхождения", - говорится в сообщении.

Ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству. С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.