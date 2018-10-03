В Одессе Минобороны наградило солдат за демарш против священников УПЦ МП

3 октября 2018, 20:33

Формально причиной награждения стала "образцовая служба".

Нагрудный знак / Фото: heroldmaster.kiev.ua

Солдаты военной академии Одессы получили нагрудные знаки "За образцовую службу" после инцидента, когда они не разрешили пройти на территорию учебного заведения священникам УПЦ МП.

"Помните видео, где украинские солдаты не пускают московских попов на территорию воинской части (академии) в Одессе? По моему обращению Минобороны их наградило!", - сообщил в Facebook народный депутат Игорь Луценко.

К сообщению в соцсети нардеп прикрепил документ, в котором указано, что за самоотверженность и стойкость, проявленные во время прохождения военной службы, образцовое выполнение военных обязанностей и высокий профессионализм майор Череушенко и солдат Костенко были награждены отличием Министерства обороны Украины.

/ Фото: Facebook/Игорь Луценко

Как известно, 14 августа группа священников УПЦ МП намеревалась осуществить праздничное богослужение в храме святых Кирилла и Мефодия, который находится на территории Военной академии Одессы. Однако солдаты не пропустили их в учебное заведение.

Напомним, ранее журналисты в ходе расследования выяснили, что указом президента Украины Петра Порошенко званием "Заслуженный работник культуры Украины" награжден псевдоученый Андрей Авдеенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
священники Одесса солдаты УПЦ МП награды
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:01
Поклонская снялась в эпизодической роли в фильме "Ополченочка"
20:33
В Одессе Минобороны наградило солдат за демарш против священников УПЦ МП
20:20
Сийярто угрожает высылкой украинского консула из Венгрии, если венгерского консула выгонят из Украины
19:58
В Винницкой области мэра облили кровью за причастность к стройке Крымского моста
19:50
Суд отказался заочно арестовать Гужву
19:12
Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России
18:48
Сладости "Рошен", найденные в Крыму, опасно употреблять в пищу - компания
18:30
В четверг Рада рассмотрит постановление о деятельности телеканалов 112 Украина и NewsOne
18:10
Эрдоган заявил, что СМИ не способствуют демократии
17:17
В Киеве задержали россиянина с грузом кокаина на миллион гривен Видео
17:14
Сытник намекнул, что к рекламе с его портретом в метро причастен соратник Порошенко Видео
17:00
Сергей Шнуров Видео
16:59
"Закос под Ани Лорак": Анну Седокову разнесли за селфи
16:46
Барну вызвали в Комитет Рады из-за матерщины в адрес журналиста
16:37
"Я б сломалась": Оля Полякова пела в очень необычной позе
16:20
Путин сравнил проституцию и шпионаж
15:55
Светлана Тарабарова рассказала о партнерских родах с мужем
15:52
В Судане не разминулись украинские транспортники: опубликованы фото и видео Видео
15:47
В Украине разрешили автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах
15:39
Путин обозвал Скрипаля "просто подонком"
15:18
"Ідіть у сраку": Владимир Зеленский публично послал Барну, и запустил флешмоб Видео
15:04
Садовой пошел в президенты
14:48
В Украине обвалились цены на яблоки – но ненадолго Видео
14:45
"Чуток бухая": Таисия Повалий удивила фанатов странным танцем Видео
14:36
СБУ ответила на обвинения актера Пашинина в адрес спецслужбы
14:31
Глава Донецкой области заявил об улучшении экологической ситуации в Мариуполе
14:19
Массовая драка цыганок в Кременчуге попала на видео Видео
14:10
В СБУ обвинили главу района Харькова в сотрудничестве с ФСБ: СМИ назвали имя чиновника
13:46
Ирина Билык впервые призналась, почему облысела
13:45
СМИ сообщили о поставке в Украину десятков тысяч ракет из США
13:30
"Покупайте краденые в Украине вагоны": в Раде потребовали от России вернуть имущество "Укрзализныци"
13:13
Присуждена Нобелевская премия-2018 по химии Видео
13:05
Синоптик спрогнозировала роскошную погоду в Украине Видео
12:54
44-летнего актера сериала "Глухарь" задержали за совращение подростка
12:39
"Лето существенно сократилось". Синоптик рассказала, как в Украине изменился климат Видео
12:38
Кабмин объявил, когда стартует новый отопительный сезон в Украине
12:34
Путин прошел точку невозврата и теперь пойдет в Украине ва-банк мнение
12:32
В СБУ рассказали о подготовке сыном Януковича беспорядков в Киеве за $3 тысячи
12:16
"Все сложно", а порой даже жутко: как спастись от астрологических опасностей этой недели
12:10
Подрыв детей в Горловке: Геращенко рассказала о "маразматичном" заявлении Грызлова в Минске Видео
12:09
Кейт вернулась! Миддлтон официально вышла из декрета, и сразу приступила к работе Фото
11:46
Дружба Украины с Западом сводится к просьбам занять денег на бухло и гульбан мнение
11:35
СМИ узнали, когда в России сделают еще один шаг на пути к отказу от доллара Видео
11:24
Девушка дня Instagram: голубоглазая красотка Рейчел Кук Фото
11:17
В России на памятник воевавшим на Донбассе "добровольцам" нанесли "эмблему ВСУ", опубликованы фото
11:16
"Это подкуп": РПЦ ударными темпами строит митрополиту Киевскому храм в Чертаново Видео
10:54
Актер Пашинин пожаловался на угрозы от СБУ
10:47
Оставила фамилию и ресторан: Матильда Шнурова рассказала о разделе имущества с музыкантом
10:30
Эксперт объяснил, почему в Украине переноса выборов не будет Видео
10:12
Фонсека назвал ошибки "Шахтера" в игре с "Лионом" Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять