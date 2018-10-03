В Одессе Минобороны наградило солдат за демарш против священников УПЦ МП

Нагрудный знак / Фото: heroldmaster.kiev.ua

Солдаты военной академии Одессы получили нагрудные знаки "За образцовую службу" после инцидента, когда они не разрешили пройти на территорию учебного заведения священникам УПЦ МП.

"Помните видео, где украинские солдаты не пускают московских попов на территорию воинской части (академии) в Одессе? По моему обращению Минобороны их наградило!", - сообщил в Facebook народный депутат Игорь Луценко.

К сообщению в соцсети нардеп прикрепил документ, в котором указано, что за самоотверженность и стойкость, проявленные во время прохождения военной службы, образцовое выполнение военных обязанностей и высокий профессионализм майор Череушенко и солдат Костенко были награждены отличием Министерства обороны Украины.

/ Фото: Facebook/Игорь Луценко

Как известно, 14 августа группа священников УПЦ МП намеревалась осуществить праздничное богослужение в храме святых Кирилла и Мефодия, который находится на территории Военной академии Одессы. Однако солдаты не пропустили их в учебное заведение.

Напомним, ранее журналисты в ходе расследования выяснили, что указом президента Украины Петра Порошенко званием "Заслуженный работник культуры Украины" награжден псевдоученый Андрей Авдеенко.