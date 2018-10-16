Экс-глава МИД Украины: самоизоляция РПЦ станет для нее катастрофой

Владимир Огрызко уверен, что отныне судьба РПЦ - "скатиться" до первоначального уровня "митрополии" / Главред

РПЦ загоняет себя в тупик своим разрывом связей с Константинополем и противопоставлением всему православному миру - потому что таким образом российское православие самоустраняется от мирового.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Дипломат отметил, что для Российской православной церкви уже настал "час Ч", она оказалась в том положении, что ей следует защищать себя, но защищаясь, она творит еще большие непотребства, еще сильнее ослабляя свои позиции.

"Когда украинское православие отделится и станет на ноги, Россией потеряется историческая преемственность, на которую она претендовала... А российская православная церковь идет на обочину, она будет скатываться до уровня той первоначальной московской метрополии", - отметил Огрызко.

Хотя, добавил он, вопрос каноничности для РПЦ - важный вопрос.

Читайте такжеПрихожане РПЦ не смогут молиться на горе Афон в Греции"Мы же прекрасно знаем, каким образом она получила это так называемое право называться патриархатом. Потому что это была типичная коррупционная сделка и подкуп тогдашнего Вселенского патриарха Дионисия, которого, кстати, сразу отправили в монастырь. Хотя, к сожалению, тогда его решение не отменили, так что это произошло сейчас. То, что украдено, оно возвращается", - подчеркнул бывший глава внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, накануне в РПЦ сообщали о полном разрыве отношений со Вселенским патриархатом.Представители УПЦ (КП) молниеносно дали оценку такого решения российских священнослужителей.