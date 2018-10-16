РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату

Прихожане РПЦ смогут посещать схождение Благодатного огня, но и только / Reuters

Российская православная церковь может приостановить служения в Храме Гроба Господня, если Иерусалимский патриархат решит поддержать Константинополь в решении предоставить автокефалию Украинской церкви.

Об ультимативном требовании РПЦ пишет "Сноб" со ссылкой на секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме игумена Никона.

Никон заявил, что пока Иерусалимский патриархат никак не отреагировал на решение Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Если Иерусалим решит поддержать решение Вселенского патриархата об автокефалии, то "это будет продолжение скандала" - и тогда РПЦ разорвет отношения и с Иерусалимом.

Читайте такжеПрихожане РПЦ не смогут молиться на горе Афон в ГрецииКонечно, отметил Никон, подобная ситуация не помешает верующим РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня. Но причащаться или служить они уже не смогут.

Напомним, накануне в РПЦ сообщали о полном разрыве отношений со Вселенским патриархатом.Представители УПЦ (КП) молниеносно дали оценку такого решения российских священнослужителей.