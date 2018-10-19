Стала известна причина смерти солиста группы "Нэнси"

Сергей Бондаренко скончался в результате внезапно развившейся болезни / Скриншот с facebook.com/singer.nensi

Солист группы "Нэнси", сын основателя коллектива Анатолия Бондаренко — 31-летний Сергей Бондаренко — умер в результате внезапно развившейся болезни.

Участник группы скончался в клинике, рассказал ее гитарист Алексей Цыплаков, пишет MK.ru.

"В больнице умер. Это было внезапно очень", — отметил собеседник.

Напомним, Анатолий Бондаренко написал, что его сын Сергей умер рано утром 18 октября. В пресс-службе группы "Нэнси" сообщили, что смерть солиста не связана с несчастным случаем, но не назвали причину его кончины.