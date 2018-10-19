В реакции на керченскую трагедию Украина проиграла дважды - Небоженко

Виктор Небоженко / Главред

Украинский политолог Виктор Небоженко прокомментировал реакцию украинских политиков на трагедию в Керчи.

По его словам, Украина проиграла из-за выбранной реакции.

"Если страны запада выражают соболезнования Путину, то это признание, что это территория российская. Это означает "Донбасс вы заберете, а с Крымом надо подождать" Президенту не надо было назначать бригаду СБУ по расследованию в Керчи, зная, что мы туда даже близко подойти не можем. Он должен был объявить или общенациональный траур, или выступить перед страной, но он не выступит по той же причине, что и Путин – неприятно говорить о Керчи, потому что президент комментирует только светлые вещи. Открыть детский садик, новую дорогу. А про плохое он говорить не будет", - отметил Небоженко во время эфира на Ukrlife.

Читайте такжеКровавые боги Керчи, или За шаг до массовой резниПолитолог отметил, что в мировой политике существует конфликт между политиками и их советниками, когда последние не рекомендуют комментировать трагедии, так ккак первые лица государства не должны ассоциироваться с тяжелыми событиями.

"Иногда происходит нечто важное и нужно брать на себя солидарность: "Я со своим народом". И надо выходить и говорить, как бы советники по пиару не отговаривали. Это этот (Путин - ред.) может отмахнуться. А американские президенты всегда, когда что-то трагическое происходило, выходили к народу и находили слова к нации, хотя для них с точки зрения пиара это было плохо, но они ставили политику выше правильного пиар-поведения. Наш президент тоже должен был выступить по национальному телевидению и сказать: "Во временно окуппированной территории произошла страшная трагедия. Мы сейчас не с вами, но переживаем" и так далее. В этом смысле мы проиграли дважды: в том, что Запад обращается с соболезнованиями к России, а не к нам, и в том, что мы делаем вид, что нам хватит черных дней на Донбассе и поэтому не надо реагировать на Керчь", - резюмировал эксперт.