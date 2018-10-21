На Донбассе работает группа российских снайперов, которые хвалятся убийствами в соцсетях - СМИ

Снайпер на Донбассе - элемент не только военный, но и психологической / InfoKava.com

На Донбассе российские снайперы объявили "сезон охоты" на украинских военных - и уже убили нескольких из них, хвастаясь своими "трофеями" в соцсетях.

"В последний момент, когда был выстрел, меня товарищ позвал, я повернулся и услышал, как меня что-то ударило", - рассказывает боец Объединенных Сил Александр Вахрушев журналистам ТСН.

Вахрушева пробило пулей навылет - снайперские пули легко прошивают человека насквозь вместе с бронежилетом. Два сантиметра в сторону - и говорить больше было бы не с кем.

Примерно через час на том же месте подстрелили еще одного бойца - на этот раз насмерть.

"Позвонили, сказали, что товарищ погиб где-то через полчаса, как меня забрали, сказали, что он погиб. Хороший человек был", - отмечает Вахрушев.

Павел перезаряжал пулемет и лишь в роковую долю секунды появился в узкой бойнице. Снайпер хладнокровно выполнил свою работу.

"В течение двух недель заехала группа то ли одиннадцать, то ли пятнадцать человек. Учатся на нас убивать", - рассказывает боец ВСУ.

По времени это совпало со смертью двух бойцов. Трудно представить, что чувствует человек, когда рядом мигает отблеск оптики вражеского оружия, которая за долю секунды может оборвать твою жизнь. Но иначе снайпера не вычислить.

Украинские военные сумели вычислить места работы двух групп снайперов - это середина одного из терриконов и жилые кварталы окраин Донецка.

"Появление снайперов - это не только военная, но и информационная операция россиян. Каждый раз, как иностранные стрелки активизируются на передовой, в сети появляется информация о прибытии на Донбасс этого парня. Сербского снайпера Деяна Берича на прозвище "Деки". Он идеально подходит на роль этакого неуязвимого супермена, который в одиночку может завалить сотни "укров"", - пишут журналисты.

Имя сербского наемника стало медийной страшилкой, с помощью которой оккупанты скрывают имена других исполнителей убийства украинских солдат. Только "Деки" объявил, что снова возвращается на Донбасс, сразу в нескольких местах на линии фронта вспыхнули костры снайперской войны. Одно из них - поселок Зайцево.

"Военные не раскрывают всех способов антиснайперской борьбы. Но, похоже, один из них - продвижение вперед. Мы – первые журналисты на новой позиции, которая двинула вперед линию украинской обороны. Это совершенно новая позиция, с которой наши ребята сейчас ведут огонь по боевикам. Но и снайперам боевиков стало удобнее стрелять по украинским солдатам", - говорится в материале.

Однако, это лишь на первый взгляд. Отсюда враг – как на ладони. Благодаря новой позиции он потерял возможность атаковать. Воочию вижу – даже такой, незначительный, возврат двух-трех сотен метров украинской земли спасает украинские жизни. По крайней мере, отсюда целиться в наших солдат "Деки" не будет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео меткого выстрела украинского снайпера по террористу, а также о том, что на Донбассе снайпер-морпех уничтожил пулеметчика боевиков.