Южанина опровергла решение суда о законности "евроблях"

Южанина заявила, что автовладельцы преждевременно радуются решению Верховного суда / Фото: Facebook/Нина Южанина

Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина прокомментировала информацию о том, что решением Верховного суда в Украине признаны законными автомобили с иностранной регистрацией.

"В чем причина этого – буду разбираться", – заявила она в комментарии 24 каналу.

Политик отметила, что из постановления Верховного суда не следует, что указанное решение может быть прецедентом для других подобных случаев. Она подчеркнула, что к автовладельцу Михаилу Кизинцу была применена неверная статья таможенного кодекса, что и стало причиной его победы в суде. Инстанция не постановляла, что украинец не нарушил законодательство Украины.

Южанина, которая является автором закона о легализации "евроблях", добавила, что в ближайшее время документ будет рассмотрен в комитете парламента и отправлен на голосование.

"Мы должны рассмотреть на следующем заседании комитета эти законопроекты и сразу вынести их в зал. И это будет правильно. Ведь на сегодня мы уже получили ответы от всех министерств по поправкам", - отметила нардеп.

Напомним, Верховный суд Украины признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, который был ввезен на территорию Украины с целью транзита и вынес в решение в пользу владельца автомобиля на еврономерах.

Как ранее сообщалось, в налоговом комитете Рады пришли к решению непростой проблемы легализации в Украине автомобилей с европейской регистрацией.