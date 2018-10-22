Южанина опровергла решение суда о законности "евроблях"

Политик заявила, что единичный случай не свидетельствует о легализации всех автомобилей на еврономерах.
Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина прокомментировала информацию о том, что решением Верховного суда в Украине признаны законными автомобили с иностранной регистрацией.
"В чем причина этого – буду разбираться", – заявила она в комментарии 24 каналу.
Политик отметила, что из постановления Верховного суда не следует, что указанное решение может быть прецедентом для других подобных случаев. Она подчеркнула, что к автовладельцу Михаилу Кизинцу была применена неверная статья таможенного кодекса, что и стало причиной его победы в суде. Инстанция не постановляла, что украинец не нарушил законодательство Украины.
Южанина, которая является автором закона о легализации "евроблях", добавила, что в ближайшее время документ будет рассмотрен в комитете парламента и отправлен на голосование.
"Мы должны рассмотреть на следующем заседании комитета эти законопроекты и сразу вынести их в зал. И это будет правильно. Ведь на сегодня мы уже получили ответы от всех министерств по поправкам", - отметила нардеп.
Напомним, Верховный суд Украины признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, который был ввезен на территорию Украины с целью транзита и вынес в решение в пользу владельца автомобиля на еврономерах.
Как ранее сообщалось, в налоговом комитете Рады пришли к решению непростой проблемы легализации в Украине автомобилей с европейской регистрацией.