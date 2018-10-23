Народная артистка Украины рассказала, как у метро в Киеве стала "жертвой" хулиганов

Певица пожаловалась, что после инцидента возле подземки у нее полдня "крутился мир".
Певица, народная артистка Украины Жанна Боднарук сообщила, что в понедельник, 22 октября, в Киеве в подземном переходе возле станции метро "Оболонь" стала "жертвой" хулиганских действий малолеток.
Злоумышленники в подземке распылили газ из баллончика, запаха не было, но вдруг запекло в горле, почувствовался горький вкус и начался кашель, написала исполнительница в Facebook.
"И все, кто был в переходе, также кашляли! Все! Прикрыв лицо шарфом, я зашла в метро и только там немного "отпустило"... Потом полдня крутился мир... И вот вечером смотрю в новостях, что на метро "Льва Толстого" на эскалаторе была такая же ситуация!..", — отметила исполнительница.
Ранее стало известно, что 22 октября в Киеве на одной из станций метро распылили неизвестное вещество. Пострадали около 10 человек, у пассажиров ухудшилось самочувствие во время спуска на эскалаторе на платформу.