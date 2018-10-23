Экологическая катастрофа в Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы – СМИ

23 октября 2018, 17:59

Жители Армянска покидают город, некоторые даже пытаются продать квартиры, но спроса после ЧП нет.

Крымский титан
В Крыму произошла экологическая катастрофа / Reuters

В результате экологической катастрофы, спровоцированной выбросами на заводе "Титан" в аннексированном Россией Крыму, у жителей Армянска выпадают зубы и волосы.

При этом в Санкт-Петербургском институте гематологии и трансфузиологии подтвердили, что обращались к руководству городской больницы Армянска с просьбой заняться сбором материала (выпавших зубов и волос) для дальнейших исследований, пишут "Примечания".

Специалисты благодаря волосам и зубам жителей хотят получить объективную картину того, какие именно химические элементы накопились в организмах жителей Армянска, пострадавших в результате химических выбросов.

По словам заместителя главврача горбольницы Армянска Натальи Петуховой, сбор биоматериалов для ФМБА проводится, при этом выпавшие зубы и волосы уже сдали порядка 50 городских жителей.

В свою очередь главврач больницы Татьяна Райкова пояснила, что публично объявлять о сборе волос и зубов не стали во избежание паники.

  • В Армянске предполагают, что из кислотонакопителя происходит выброс хлорида железа Фото Е.Пивовар
  • В Армянске предполагают, что из кислотонакопителя происходит выброс хлорида железа Фото Е.Пивовар
  • В Армянске предполагают, что из кислотонакопителя происходит выброс хлорида железа Фото Е.Пивовар
  • В диагнозах врачей городской больницы часто фигурирует словосочетание "токсическое происхождение" Фото Е.Пивовар

Кроме того, недавно при "правительстве" Крыма прошло заседание Комиссии по ситуации в Армянске, где прозвучали нарекания в адрес местных ученых. При этом чиновникам предложили обратиться за помощью к ученым из крупнейших городов России с большим опытом работы в зонах техногенных аварий.

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Издание со ссылкой на информацию от местных жителей пишет о том, что жители Армянска покидают город, некоторые даже пытаются продать квартиры, но спроса после ЧП нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на севере Крыма продолжается ухудшение экологической ситуации в результате выбросов химических веществ на заводе "Титан".

Ранее в Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста.

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Крым завод титан Армянск выбросы
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