"Нет разницы между Порошенко и Януковичем": в прямом эфире нардеп и экономист поскандалили из-за Майдана

Александр Охрименко не увидел разницы между Порошенко и Януковичем / Канал 24

Во время прямого эфира в студии ток-шоу острую перепалку устроили народный депутат от "Свободы" Михаил Головко и экономист Александр Охрименко.

Экономист напомнил, что до Революции Достоинства средняя зарплата в Украине была 440 долларов.

При этом в ответ на претензии в лояльности к беглому экс-президенту В.Януковичу Охрименко заявил: "Перестаньте говорить про Януковича... Нет разницы между Порошенко и Януковичем. Не надо было делать Майдан, чтобы поменять одного на другого".

В свою очередь Головко предложил Охрименко убираться в Россию вслед за Януковичем.

"Верните своего Януковича, езжайте за ним в Ростов. Скучаете по Януковичу? В Ростов, пожалуйста, езжайте", - добавил нардеп в эфире NewsOne.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко после его интервью.