"Нет разницы между Порошенко и Януковичем": в прямом эфире нардеп и экономист поскандалили из-за Майдана

Не надо было делать Майдан, подчеркнул Александр Охрименко.
Во время прямого эфира в студии ток-шоу острую перепалку устроили народный депутат от "Свободы" Михаил Головко и экономист Александр Охрименко.
Экономист напомнил, что до Революции Достоинства средняя зарплата в Украине была 440 долларов.
При этом в ответ на претензии в лояльности к беглому экс-президенту В.Януковичу Охрименко заявил: "Перестаньте говорить про Януковича... Нет разницы между Порошенко и Януковичем. Не надо было делать Майдан, чтобы поменять одного на другого".
В свою очередь Головко предложил Охрименко убираться в Россию вслед за Януковичем.
"Верните своего Януковича, езжайте за ним в Ростов. Скучаете по Януковичу? В Ростов, пожалуйста, езжайте", - добавил нардеп в эфире NewsOne.
Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко после его интервью.