Патриарх Филарет наградил орденом главу НАК "Нафтогаз" Коболева

Патриарх, Коболев и компания / Пресс-служба УПЦ КП

В субботу, 26 октября, патриарх УПЦ КП Филарет провел встречу с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Патриарха и главу НАК сопровождали управляющий делами Киевской Патриархии архиепископ Вышгородский Агапит, первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергей Витальевич Перелома и Президент ассоциации "Наследие Украины" Ирина Квасниця, сообщает пресс-служба УПЦ КП

"Я очень рад, что имею возможность сегодня встретиться и поблагодарить за вашу деятельность, которая является полезной не только для Украины, но и для нашей Церкви", - сказал Патриарх Филарет.

"За труды на благо Украинского государства и утверждения Поместной Украинской Православной Церкви Предстоятель Киевского Патриархата наградил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева Орденом святого Андрея Первозванного II-й степени, первого заместителя председателя правления Сергея Читайте такжеКоболев рассказал, при каком условии ликвидируют "Нафтогаз Украины"Перелому Одреном святого Андрея Первозванного II-й степени и президента ассоциации "Наследие Украины" Ирину Квасницу Орденом святого архистратига Михаила", - говорится в сообщении.

Ранее Коболев рассказал, куда перевел свою миллионную премию.

Напомним, в Украине разразился громкий скандал после того, как стало известно о том, что руководство "Нафтогаза" утвердило себе многомиллионные долларовые премии. Позднее стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное дело по поводу премий.