"Шансы падают в геометрической прогрессии": Коболев назвал Украину "фейл-кейсом"

Андрей Коболев / УНИАН

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев обозначил ключевые проблемы Украины и способы их решения.

"Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее", — заявил он в комментарии "Новому времени".

Коболев добавил, что страны-лидеры продолжат развиваться теми же высокими темпами, а значит, все больше качественных кадров уйдут к лидерам, сделав их сильнее. Таким образом, самым важным становится фактор качества человеческого потенциала, а украинские шансы выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии.

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По его мнению, сложившаяся ситуация требует от Украины принятия радикальных шагов, а наиболее эффективным рецептом является создание в Украине рынка, который характеризуется постоянной конкуренцией всех игроков за главный ресурс — капитал.

Ранее Коболев рассказал, куда перевел свою миллионную премию.

Напомним, в Украине разразился громкий скандал после того, как стало известно о том, что руководство "Нафтогаза" утвердило себе многомиллионные долларовые премии. Позднее стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное дело по поводу премий.