Последние теплые дни осени: синоптик рассказала, что спасает Украину от холодов и снега

Украинцев ждут теплые дни / molbuk.ua

В Украине еще как минимум несколько дней продержится теплая осенняя погода, сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что Украина относится к зоне теплого воздуха в Европе: "Десятая изотерма спасает Украину от холодов и даже снегов".

"Температура воздуха завтра в большинстве областей будет преотличная: +15 +22 градуса. А на крайнем севере – северные районы Сумщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины– +10 +16 градусов. Теплый воздух удержится и ближайшие несколько дней. Дожди вероятны лишь в западных областях, в отдельных районах Севера. А в целом будет преобладать сухая, часто солнечная погода", – пишет она в Facebook.

По ее прогнозу, в Киеве понедельник ожидается теплым, до +16 +19 градусов.

"Хотя и набегут тучки, где-то кому-то на нос упадет пару капель, однако существенные осадки – вряд ли. Вторник будет теплым", – добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.