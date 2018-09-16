"Солнце будет гнать градусы вверх": синоптик рассказала, когда украинцам ждать потепления

В Украину вернется теплая погода

После наступившего похолодания с усилением ветра на следующей неделе в Украине стоит ждать потепления, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник холодный воздух еще задержится в Украине, однако уже со вторника, благодаря господству антициклона Rodegang, "солнце начнет гнать градусы вверх".

Диденко отметила, что дневная температура воздуха в течение среды-пятницы достигнет + 24 + 28 градусов.

"Итак, вся неделя будет замечательной - солнечной и теплой, только завтра еще - переходный прохладный день.

В Киеве холодно ближайшей ночью, + 9 + 11 градусов, достаньте теплое одеяло! Завтра днем в столице свежевато, около +20 градусов.

А со вторника температура воздуха начнет расти и дорастет постепенно до + 25 + 26 градусов. И все это - на фоне чистого неба и яркого солнца", - пишет она в Facebook.

В то же время Диденко добавила, что следующее похолодание в Украине, гораздо существеннее, ожидается с 23 сентября.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало следующей недели.