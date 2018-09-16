Синоптики рассказали, в каких областях Украины ждать дождей: карта прогноза погоды на 16 сентября

16 сентября 2018, 08:58

В Киеве осадков не ожидается, днем +19-21 градус.

лето, осень, бабье лето
/ molbuk.ua

В воскресенье, 16 сентября, западных областях Украину ожидается малооблачная, сухая погода. Ночью прогнозируется +9-11 градусов, днем +19-21 градус, на Закарпатье до +24 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра на востоке страны прогнозируются осадки и грозы. Ночью будет не выше + 13-15 градусов, днем +22-24 градусов.

В то же время в центральных регионах ожидаются осадки и грозы, ночная температура + 13-15 градусов, днем + 20-22 градуса.

При этом на юге страны в отдельных областях также прогнозируются дожди, температура ночью +15-17 тепла, днем + 22-24 градусов.

В Киеве осадков не ожидается, ночная температура + 14-16 градусов, днем+19-21 градус.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало следующей недели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погода дожди осадки синоптики Укргидрометцентр
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:40
Бросит Пугачеву ради Орбакайте: астролог раскрыл хитрый план Галкина
10:36
На пьесу Сенцова дадут 2 млн гривен из бюджета
10:16
Украинец добыл золото на Кубке мира по плаванию, установив рекорд
10:15
Сахалин не наш. Как Путин обломал россиян на Дальнем востоке мнение
09:53
В США умерла звезда "Секретных материалов"
09:36
В Днепре пьяная драка в кафе закончилась стрельбой: есть раненые Фото
09:23
Отравление Скрипалей: Петрова и Боширова наказали за "оставленные следы" - СМИ
08:58
Синоптики рассказали, в каких областях Украины ждать дождей: карта прогноза погоды на 16 сентября
08:31
Доигрались: какие последствия для России будет иметь цирк с ценителями Солсбери мнение
08:27
Супрун посоветовала украинцам, как лечить старческий маразм
08:14
Ибрагимович забил 500-й гол в карьере и объявил себя "богом" Видео
07:58
Одессит сбросил с 13 этажа осколочно-фугасный снаряд Видео
07:46
"Совсем не узнать": Анну Семенович обвинили в увлечении пластикой
07:26
Луценко потребовал заткнуть три дырки
07:13
Проект "Медведь-шатун": что Путин задумал на выборах в Украине мнение
06:55
Какие знаки Зодиака рождены быть лидерами
06:39
Смех скоро похоронит Путина мнение
06:17
"Тяжелый наркотик "Крымнаш" выветривается". Эксперт рассказал, как Путин загнал себя в ловушку
05:50
Голая грудь и мороженое. Хайди Клум покрасовалась топлес
05:14
Новый мировой кризис: эксперты назвали риски для Украины и рассказали, как можно защититься Видео
04:59
"Бандитский режим": эксперт назвал, сколько ежегодно крадут люди Путина
04:19
"Шалунья" Глюкоза похвасталась стройной фигурой в ретро-купальнике
03:52
Ученые рассказали о пользе соды
03:06
"Мало знаем свою страну": писатель Жадан рассказал, что больше всего разъединяет украинцев
02:10
Ничего святого: на Тернопольщине вандалы жарили шашлык на обломках церкви
02:02
Под Одессой скорая не довезла в больницу подростка из-за разбитых дорог: опубликовано видео Видео
01:39
В Китае хозяйка научила свинью кататься на скейтборде: опубликовано видео Видео
01:21
Рева назвал причину сокращения количества субсидий
00:53
45-летняя Хайди Клум полностью разделась перед объективом фотографа: опубликовано фото
00:28
Гигантский ожог и выгорели трусы: мать шокирована последствиями укола у температурящего сына Фото
00:01
Студенты Кембрижда снялись обнаженными ради благотворительности: опубликованы фото 18+ Фото
15 сентября, суббота
23:28
Белорусский боец вышел на ринг под гимн Советского Союза Видео
23:02
Трамп намерен сменить главу Пентагона - The New York Times
22:27
60-летняя Шэрон Стоун сексуально позировала для обложки глянца: опубликовано фото Фото
22:01
"Борьба уже проиграна". Глава "Нафтогаза" сделал неутешительный прогноз о "Северном потоке-2"
21:29
В Крыму МЧС выпустило рекомендации на случай очередных выбросов Видео
21:02
На Закарпатье джип с туристами сорвался с горы, все погибли
20:23
В Житомире воспитанники интерната работали грузчиками на дочь директора на рынке
19:56
Журналист напомнил о преступных действиях РПЦ против Украины
19:27
Гройсман назвал условие прекращения войны на Донбассе
18:45
США готовы помочь Украине усилить обороноспособность - Волкер
18:20
Эстонский президент убирала мусор в парке Днепра
17:43
Тимошенко появилась на саммите YES в туфлях от Chanel за 800 долларов
17:30
"В Генштабе кончился фотошоп?": Муженко опубликовал странное фото с маневров ВСУ
17:19
НАТО не станет отступать перед Россией, Грузию возьмут в Альянс - Столтенберг
16:53
Волкер сравнил войну на Донбассе с резней в Боснии
16:40
Позади Алжира, Кубы и Албании: названо место Украины в глобальном рейтинге качества жизни
16:24
Журналисты позвонили по номеру подозреваемого в отравлении Скрипаля россиянина и попали в Минобороны РФ - СМИ
15:54
"Сепарский герой": в Запорожье разгорелся скандал с участником АТО
15:53
"Пузатая, бессисечная тетя-лошадь": Ксения Собчак нарвалась на жесткую критику из-за фото в платье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять