Синоптики рассказали, в каких областях Украины ждать дождей: карта прогноза погоды на 16 сентября

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В воскресенье, 16 сентября, западных областях Украину ожидается малооблачная, сухая погода. Ночью прогнозируется +9-11 градусов, днем +19-21 градус, на Закарпатье до +24 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра на востоке страны прогнозируются осадки и грозы. Ночью будет не выше + 13-15 градусов, днем +22-24 градусов.

В то же время в центральных регионах ожидаются осадки и грозы, ночная температура + 13-15 градусов, днем + 20-22 градуса.

При этом на юге страны в отдельных областях также прогнозируются дожди, температура ночью +15-17 тепла, днем + 22-24 градусов.

В Киеве осадков не ожидается, ночная температура + 14-16 градусов, днем+19-21 градус.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало следующей недели.