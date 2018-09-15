"Сухие дни". Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало следующей недели

В Киеве 17-19 сентября осадков не будет, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник, 17 сентября, в Киеве днем будет солнечно, максимальная температура составит +21 градус.

Во вторник и в среду в столице осадки также не ожидаются, днем будет +21… +23, ночью — +11… +13, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник днем температура воздуха прогнозируется +19… +21, а ночью составит только +10… +12 градусов.

В Киеве 17-19 сентября осадков не будет, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.