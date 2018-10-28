Пропаганда стиля 40-х: в харьковской электричке неизвестные разбросали просоветские листовки

Та самая злосчастная листовка / СМИ Харькова

В Харьковской области разразился скандал - в одной из местных электричек неизвестные разбросали листовки пропагандистской направленности с коммунистической символикой.

Фото одной из листовок опубликовали в местном телеграм-канале. Авторы публикации пишут, что листовка была найдена в электричке на Козачу Лопань.

В ней в частности описываются "детали" Мюнхенского договора 1938 года. Отдельным инфоблоком пропагандистской бумажки идут рассуждения о якобы слабости ВМС ВСУ и Читайте также"Голод, драки и мародерство": в "ДНР" запустили дикий фейк о бойцах ВСУчто "украинский флот на Азовском море будет уничтожен за считанные минуты".

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что российская власть распространяет фейковое письмо, в котором украинские конструкторы критикуют американские ракетные комплексы Javelin.