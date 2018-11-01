Отомстить за деда: украинский разработчик рассказал о скандальной игре с концлагерем

Кадр из игры "The cost of freedom" / Скриншот YouTube

Дмитрий Дыбин, являющийся руководителем группы украинских программистов и дизайнеров, рассказал о создании онлайн-игры "The cost of freedom", которая стала причиной международного скандала из-за якобы присутствия в ней оскорблений в адрес польской стороны.

"Первоначально мы хотели поместить игроков в нацистский лагерь. Чтобы человек мог, скажем, сыграть за деда, победить нацистов и спастись. Ничего плохого в этом я не вижу. Есть множество игр, в которых обыгрываются сценарии и похуже. Можно играть за нацистов и убивать солдат союзников, убивать мирных жителей, есть игры, где ты террорист и устраиваешь теракты. В общем, мне кажется, никакой проблемы в этом нет. Однако два месяца назад, когда впервые по поводу нашей игры возник шум, мы решили полностью исключить любые привязки к истории. Теперь это условная тюрьма, где содержатся условные узники, которых терроризируют условные охранники в условной форме", - рассказал он в комментарии "Думской".

При этом видео, из-за которого подняли скандал в Польше, было опубликовано на YouTubе-канале некоего Pierro Cocco - поляка, проживающего в Италии. Он перемонтировал и переозвучил ролики Aliens Games, породив, как сейчас принято говорить, хайп.

"Мне кажется, за этой историей торчат уши российской разведки", — комментирует историю с игрой юридический эксперт Александр Иванов.

По его словам, были специально взяты посвященные проходной игре ролики, переозвучены по-польски и выброшены в соцсети, после чего и возникла истерика.

"Это классика работы разведки", - подчеркнул он.

Дыбин добавил, что с поляками он пытался объясниться, но тщетно: "Они не хотят меня слышать, банят, выключают телефоны. Похоже, истина им не нужна. Это ужас какой-то!".

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии задержали группу россиян по обвинению в хакерской атаке.