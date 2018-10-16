В Чехии задержали группу россиян по обвинению в хакерской атаке на МИД

Ареной деятельности хакеров стала Прага / Главред

В Чехии задержана группа россиян, которых обвиняют в организации кибернападения на Министерство иностранных дел страны.

Прокуратура Праги сообщила, что задержала группу иностранцев, среди которых граждане Вьетнама и России - сколько среди задержанных последний, в прокуратуре не стали уточнять, сообщает BBC.

Задержанные планировали организовать хакерскую атаку на МИД Чехии, чтобы совершить вмешательство в работу системы выдачи вида на постоянное жительство; им предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и участии в организованной преступной группе. Четверым из них также предъявлено обвинение в отмывании денег.

По данным прокуратуры Праги, обвиняемые могли заработать сотни миллионов чешских крон на хакерских атаках.

Напомним, ранее в Нидерландах обвинили РФ в попытке выкрасть документы о расследовании крушения "Боинга" на Донбассе.