"Это опасно": в Нидерландах рассказали о кибервойне с Россией

Анк Бейлевелд обвинила Россию в попытках вмешательства в дела Нидерландов.
В настоящий момент Нидерланды ведут кибервойну с Россией, заявила глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд.
Отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнее состояние отношений между Нидерландами и Россией как кибервойну, она отметила: "Да, этот тот случай".
Говоря об обвинениях Нидерландов в адрес Москвы в том, что российские шпионы пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, она названа случившееся по-настоящему опасным.
Он также обвинила Россию в попытках вмешательства в дела Нидерландов.
"Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - заявила она и подчеркнула, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций, пишет "Интерфакс".
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Напомним, ранее в Нидерландах обвинили РФ в попытке выкрасть документы о расследовании крушения "Боинга" на Донбассе.
Как известно, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.