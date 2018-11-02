В Киеве молодой парень подорвался на гранате

Место инцидента / Нацполиция Киев

В столице Украины сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 24-летнего горожанина, который подорвался на гранате.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы киевской полиции. Согласно их данным, о трупе в районе дома №16 по Харьковскому шоссе заявил местный житель.

"Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва", − говорится в сообщении полиции.

Кроме того, работники взрывотехнической службы обнаружили остатки взрывного устройства.

"По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате", − заявили они.

По факту инцидента начато уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией – самоубийство) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине бывший атошник подорвался на гранате.