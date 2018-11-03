"Информация вызвала смех": Тука обвинил санкционный список Кремля в отсутствии логики

Георгий Тука признался, что ему несимпатичны соседи по санкционному списку РФ / Фото: Главред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия сформировала список украинцев, которые попали в перечень санкций так, что в нем невозможно отыскать логику.

В комментарии Обозревателю чиновник сознался, что нашумевший список у него вызывает смех.

"Учитывая то, что у меня первая и последняя экономическая связь с Россией была в 2013 году во время обмена 100 долларов в "Сбербанке" на площади Льва Толстого в Киеве, то у меня эта информация вызвала лишь смех", - сказал Тука.

По словам Туки, есть украинцы, которые могут пострадать в результате санкций Москвы, но исключительно те, у кого в России есть активы, акции, собственность или вклады в банках.

"Но я бы не обобщал. Сначала я повеселился, посмеялся, а потом перечитал этот список. И мне, например, не очень приятно быть в одном перечне с "Оппоблоком": Мирошниченко, Геллером, Григоришиным. Мне не очень комфортно находиться в одном списке с этой публикой", – подчеркнул он.

Чиновник добавил, что возглавляемое им министерство попало в список в полном составе, что является свидетельством результативности работы ведомства.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.