"Москва отрубила себе пальцы на ногах": эксперт рассказал о последствиях антиукраинских санкций

УНИАН

Антиукраинские санкции станут ударом России по собственной экономике, так как из-за них она лишится около $4 млрд.

Такое мнение выразил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в комментарии "Главреду".

"Сама же Россия этим своим решением "отрубила себе пальцы на ногах". Потому что у России в торговле с Украиной было позитивное торговое сальдо. Только за последний период РФ получила от торговли с Украиной около двух миллиардов долларов, а по итогам за этот год она была бы в плюсе и получила бы четыре миллиарда долларов. А так, Москва взяла и лишила российскую экономику четырех миллиардов долларов", - сказал Соскин.

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"Нужно быть не в своем уме, чтобы такое сотворить! Тем более, в условиях, когда падают цены на нефть, недосчитаться по итогам внешней торговли плюс четырех миллиардов долларов - это ощутимо. Они - полные идиоты, не знаю, как это можно назвать по-другому. Таким образом, Россия просто нанесла удар по себе", - заключил Соскин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины, в понедельник, 22 октября.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

Читайте такжеЧерный список Кремля: эксперт назвал главную санкцию против Порошенко1 ноября соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.

Напомним, в период с января по июнь этого года больше всего прямых инвестиций (акционерного капитала) в Украину поступило из РФ - $436 млн (34,6 процента от общего объема).